Неймар может остаться в «ПСЖ», если клуб далеко пройдет в ЛЧ

Нападающий Неймар может остаться в парижском клубе, если команда успешно выступит в Лиге чемпионов, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Об этом рассказал источник, близкий к 27-летнему игроку.

«Одной из многочисленных причин для его желания покинуть клуб стало то, что ему необходимо чувствовать, что он может выигрывать большие трофеи. После поражения от «Манчестер Юнайтед» у него было чувство, что шансы выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» близки к нулю.

Сегодня Неймар чувствует, что его команда может изменить это. Он наладил отличные взаимоотношения с Мбаппе и полностью отдается своему делу. Они знают, что вместе способны сокрушить любого соперника. Если они проведут отличный сезон, пройдут далеко в Лиге чемпионов, то шанс на то, что Неймар захочет остаться, очень высок», – заявил источник.

В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 10 матчей в Лиге 1, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. В 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб встретится с дортмундской «Боруссией».