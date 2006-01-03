⚡Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Форвард Илья Ковальчук подписал контракт с .

Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона. Зарплата российского форварда составит 700 тысяч в и 70 тысяч — в АХЛ.

Ковальчук начинал нынешний сезон в составе «Лос-Анджелеса». На счету 36-летнего игрока 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10».

В декабре россиянин прошел процедуру драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом.

«Монреаль» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче.

Онлайн: Илья Ковальчук – в «Монреале». Он подписал двухсторонний контракт