Допинг-проба Лекавалье дала положительный результат на кокаин (L’Equipe)

Французская фигуристка сдала положительную допинг-пробу на кокаин.

Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции.

Лекавалье не принимала участия в соревнованиях с сентября прошлого года. Она была заявлена на два этапа Гран-при, но снялась по медицинским показаниям. Также спортсменка пропустила национальный чемпионат.

В прошлом сезоне Лекавалье стала пятой на чемпионате Европы в Минске. На чемпионате мира в Сайтаме фигуристка заняла 15-е место.