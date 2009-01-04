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    НБА. «Хьюстон» – «Филадельфия», «Лейкерс» примут «Новый Орлеан» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

    «Хьюстон» встретится дома с «Филадельфией». «Лейкерс» примут «Новый Орлеан».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Атланта
    Дата проведения
    4 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Майами
    Дата проведения
    4 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Портленд
    Дата проведения
    4 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Филадельфия
    Дата проведения
    4 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    4 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    4 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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