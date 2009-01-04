НБА. «Хьюстон» – «Филадельфия», «Лейкерс» примут «Новый Орлеан» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

«Хьюстон» встретится дома с «Филадельфией». «Лейкерс» примут «Новый Орлеан».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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