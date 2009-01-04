НБА. «Хьюстон» – «Филадельфия», «Лейкерс» примут «Новый Орлеан» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Хьюстон» встретится дома с «Филадельфией». «Лейкерс» примут «Новый Орлеан».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 4 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 4 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 4 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 4 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 4 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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