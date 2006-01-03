Радимов о WADA: «Забейте на нее! Вы русские, вы все наши, езжайте на Олимпиаду»

Экс-полузащитник Владислав Радимов прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

«Что касается , то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы – русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на .

Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это – наша страна, которой мы должны гордиться.

Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть», – сказал Радимов.

Россия перед судом с WADA: нас защищают юрист, работавший с Юрьевой и Ахатовой, и фирма, которая оправдала 28 сочинцев

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА