Рамзан Кадыров: «Отвечаю, что уложу Александра Емельяненко первым и единственным ударом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал уверенность, что сможет победить тяжеловеса ММА Александра Емельяненко нокаутом.

«Во время воскресной тренировки меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно.

Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите!

Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?», – рассказал Кадыров.

3 апреля в Москве Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова на АСА 107.

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