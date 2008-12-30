Главный тренер Сергей Семак поделился мнением об отсутствии собственных воспитанников в составе клуба.

— Почему у «Зенита» почти нет своих воспитанников?

— Не только у «Зенита». Что касается молодых игроков, единственный путь попасть в основной состав — быть суперталантом, который прорвется в состав, пройдя через молодежный состав Академии и «Зенит»-2.

Не понимаю, как можно игрока из второй лиги поставить в основной состав «Зенита». Чтобы сюда попасть, нужно быть лидером команды не ПФЛ, а РПЛ, как Сутормин.

Европа? Там происходит то же самое. Мало примеров игроков, которые приходят из низших лиг. Посмотрите, какая в Германии гегемония «Баварии» — кого захотели, того и берут.

— Вы привлекали Мусаева, а теперь он пылит в ПФЛ. В чем причина?

— У Леона хорошие перспективы, он поедет на сборы и будет доказывать. Мы его ставили в основной состав, но где-то чего-то не хватает. Значит, надо набраться опыта, посмотрим, воспользуется ли он своим шансом. Как тренер я буду только рад видеть в составе воспитанников академии. Искусственно внедрять их в состав мне абсолютно не интересно.

— Зачем отдавать игроков в команды ПФЛ или ФНЛ, учитывая, что в этих лигах футболисты зачастую не развиваются?

— Ну а какие варианты? В условных Чехии или Бельгии они либо не востребованы, либо их там что-то не устраивает.

— А если воспитывать молодежь самому?

— Как я могу ее воспитывать? В команду должны приходить игроки, которые уже готовы.

— Слуцкий говорил, что полтора года работал с Головиным индивидуально.

— Это прекрасно, но Головин — один из лучших игроков России. Еще играя в ЦСКА, был лидером, – сказал Семак.