Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы. Роналду – 4-й, ван Дейк – 6-й

Международная ассоциация спортивной прессы назвала Лионеля Месси лучшим спортсменом 2019 года.
Нападающий «Барселоны» набрал 394 голоса (13,11%). В этом сезоне аргентинец в шестой раз получил «Золотой мяч».
Второе место занял кенийский бегун Элиуд Кипчоге. За него отдали 361 голоса (12,01%).
Третьим стал теннисист Рафаэль Надаль, который получил 282 голоса (9,38%).
На четвертом месте расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На его счету 240 голосов (7,98%).
На шестой строчке оказался защитника «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. За него проголосовали 159 человек (5,29%).
«Ливерпуль» – лучшая команда года по версии ассоциации спортивной прессы