«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Хавбек Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А.

Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.

«На днях у нас была встреча в Тригории с директором «Ромы» Петраки. Клуб ищет центрального защитника и игрока на правый край. Применительно ко второй роли мы говорили насчет Вандерсона – бразильского атакующего футболиста, который выступает за «Краснодар».

У него есть паспорт Евросоюза (бельгийский – примечание Sports.ru). Это вполне возможный трансфер для «Ромы». Аренда с обязательством выкупа. Вандерсон может перебраться в Италию. Но сейчас есть еще претендент из [английской] Премьер-лиги», – сказал Гасбарри.

Статистику Вандерсона можно посмотреть здесь.