Полузащитник Денис Глушаков подвел итоги 2019 года.

«Есть что вспомнить.☝🏻

Мой 2019-й — только факты, все по порядку.😎

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⚽️ 24 матча / 5 голов.

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🏆 Кубок Матч Премьер — трофей! (3 матча / 2 гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу. 😂 8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»).

🔝 Забил 1500-й гол 🔴⚪️ в РПЛ.

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✅ Переход в «Ахмат» — перезагрузка! 16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»).

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⚠️ Травмы — 3. Пусть останутся в 2019-м.

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😱 Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила.

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🛁 Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.😁

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❌ Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться.

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❤️ Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.

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Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.

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Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й! Всех с наступающим!!!» – написал Глушаков.