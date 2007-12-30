Роналду и Месси – на 3-м и 4-м местах в списке спортсменов десятилетия от Sky, Серена – лидер рейтинга

Sky Sports представил рейтинг лучших спортсменов десятилетия.

Пятое место занял непобежденный боксер Флойд Мэйвезер.

На четвертой строчке расположился нападающий «Барселоны» . За десять лет он пять раз выигрывал «Золотой мяч», забил 521 гол и отдал 191 голевую передачу.

Третьим стал нападающий «Ювентуса» , завоевавший четыре «Золотых мяча» за десять лет. С 2012 по 2018 годы он был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Лидером списка стала теннисистка .