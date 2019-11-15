Головин – второй в рейтинге лучших игроков «Монако» к середине сезона. Выше только Бен-Йеддер

«Монако» опубликовал рейтинг лучших игроков команды, сформировавшийся к середине сезона.
Позиции распределены на основе голосов болельщиков. Лидером рейтинга стал нападающий Виссам Бен-Йеддер. На его долю пришлось 69 процентов голосов в клубном приложении.
Полузащитник Александр Головин занял второе место в рейтинге, вратарь Бенжамен Лекомт – третье.
Ранее по ходу сезона Бен-Йеддер шесть раз выбирался лучшим игроком по итогам отдельных матчей. С Головиным и Лекомтом это происходило по пять раз.
Статистику «Монако» можно посмотреть здесь.