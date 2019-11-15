Головин – второй в рейтинге лучших игроков «Монако» к середине сезона. Выше только Бен-Йеддер

опубликовал рейтинг лучших игроков команды, сформировавшийся к середине сезона.

Позиции распределены на основе голосов болельщиков. Лидером рейтинга стал нападающий . На его долю пришлось 69 процентов голосов в клубном приложении.

Полузащитник Александр Головин занял второе место в рейтинге, вратарь – третье.

Ранее по ходу сезона Бен-Йеддер шесть раз выбирался лучшим игроком по итогам отдельных матчей. С Головиным и Лекомтом это происходило по пять раз.

Статистику «Монако» можно посмотреть здесь.