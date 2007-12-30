Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров оказывал влияние на инспекторов в вопросе оценки работы арбитров, утверждает «Бизнес Online».

По информации источника, при Егорове судьям могли поменять оценку по его требованию.

Инспектор выставлял оценку после матча и высылал рапорт в ДСИ (департамент судейства и инспектирования). Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.

Если же реакции в прессе не было, Егоров сам звонил инспекторам с просьбой изменить оценку, утверждает источник. Некоторые соглашались из-за риска лишиться работы или под давлением спорных аргументов.

В частности, отмечается момент из матча «Авангард» – «Тамбов». Инспектор Виктор Кулагин поставил хорошую оценку арбитру . Во втором тайме судья не дал пенальти за падение игрока Алексея Рыбина, показав ему желтую карточку за симуляцию.

По данным «Бизнес Online», Егоров позвонил Кулагину и потребовал изменить оценку с хорошей на плохую, однако инспектор отказался и был уволен. В РФС заявили, что трудовые отношения с ним были прекращены в связи с утратой доверия главы ДСИ.

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