Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров оказывал влияние на инспекторов в вопросе оценки работы арбитров, утверждает «Бизнес Online».
По информации источника, при Егорове судьям могли поменять оценку по его требованию.
Инспектор выставлял оценку после матча и высылал рапорт в ДСИ (департамент судейства и инспектирования). Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Если же реакции в прессе не было, Егоров сам звонил инспекторам с просьбой изменить оценку, утверждает источник. Некоторые соглашались из-за риска лишиться работы или под давлением спорных аргументов.
В частности, отмечается момент из матча «Авангард» – «Тамбов». Инспектор Виктор Кулагин поставил хорошую оценку арбитру Артему Федорову. Во втором тайме судья не дал пенальти за падение игрока Алексея Рыбина, показав ему желтую карточку за симуляцию.
По данным «Бизнес Online», Егоров позвонил Кулагину и потребовал изменить оценку с хорошей на плохую, однако инспектор отказался и был уволен. В РФС заявили, что трудовые отношения с ним были прекращены в связи с утратой доверия главы ДСИ.
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