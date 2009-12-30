РЕН ТВ покажет бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне в прямом эфире

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире 19 января покажет поединок между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах и Дональдом Серроне на турнире UFC 246.

Также РЕН ТВ будет транслировать 19 апреля бой между чемпионом UFC в легком весе и Тони Фергюсоном, который пройдет на турнире UFC 249.

Ранее телеканал 9 ноября транслировал в прямом эфире турнир UFC Москва.

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