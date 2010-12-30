Отец Хабиба: «Любой дагестанец в Москве мог бы приземлить Конора на асфальт»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался относительно поведения экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах во время пресс-конференции в Москве.

«Я простил Макгрегора, но он ведет себя, как ведет. Он приехал, опять начал оскорблять все и вся.

Народ трусами назвал... Его же мог не только Хабиб, а любой встречный дагестанец на асфальт приземлить. Это было бы очень нехорошо.

Раз приехал гость, пусть погостит и ведет себя достойно. Тронули ли меня его слова? Нет, абсолютно. Если что-то хочет сказать, пусть его отец скажет. Вам смешно это?» – заявил Нурмагомедов.

«Выходи, черт». Конор назвал дагестанцев трусами – и они несколько часов ждали его у отеля в Москве

Конор – о неприязни к дагестанцам: «Может быть, не следовало продавать в супермаркетах курицу с моим лицом?»