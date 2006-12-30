Павел Колобков: «Считаю, что решение WADA было политизированным. Теперь точку в этом вопросе поставит суд»

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о борьбе с допингом, а также поделился мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

– У вас есть представление, как сегодня бороться с допингом?

– Универсального ответа на этот вопрос не существует нигде в мире. Если говорить о статистике, то по итогам 2017 года мы были лишь на шестом месте по количеству зарегистрированных допинговых случаев.

Это по результатам проверок, которые проводились в России и за рубежом во время международных соревнований. Плюс у нас есть Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с абсолютно прозрачной системой управления. На данный момент они берут 9 тысяч проб.

4 года назад мы обеспечили их необходимым финансированием, увеличив его в 2,5 раза и создав всю необходимую нормативную базу. Если раньше Минспорта обвиняли в том, что мы вмешиваемся в их деятельность, то сейчас таких разговоров больше нет, и недавний мониторинг это подтвердил.

Может быть, победить допинг и невозможно, но, по крайней мере, мы все для этого делаем.

– Есть ли успехи в этом вопросе по сравнению с другими странами?

– Могу сказать, что около 30% стран вообще не имеет никакого антидопингового законодательства. У многих работа не соответствует ни кодексу WADA, ни конвенции ЮНЕСКО.

А еще в некоторых странах антидопинговые организации являются структурными подразделениями министерства, что вообще недопустимо, так как есть риск прямого вмешательства.

– Не обидно, что было проделано столько работы, а WADA все равно отстранило Россию от международных соревнований на 4 года?

– Самое главное, что мы в свое время гарантировали передачу WADA нашей базы данных, и Минспорта оказало полную поддержку в этом вопросе. Ее проверяли и наши эксперты, и эксперты агентства, но возникли разночтения.

К сожалению, наша позиция в этом вопросе услышана не была. Я считаю, что данное решение было политизированным, но теперь точку в этом вопросе поставит суд. Давайте дождемся окончания процесса, он обещает быть очень непростым.

– И, видимо, долгим?

– Сложно сказать. Будут анализировать множество документов и заключений. И, повторюсь, позиция наших экспертов сильно отличается от позиции экспертов WADA.

– У вас есть доверие к этим экспертам? Вы уверены в их доказательствах?

– Мы их тщательно отбираем и, конечно, доверяем. Кстати, еще в прошлом году с нашей стороны было предложение WADA провести совместную экспертизу, чтобы потом не было никаких разночтений.

– Они отказались?

– Да, сославшись на внутренние стандарты. И мы не знаем, как они проводили свою экспертизу, а теперь остается только ждать решения суда.

Но вердикт WADA, по моему мнению и по мнению многих юристов, противоречит ряду важнейших документов, в частности хартии Международного олимпийского комитета (МОК) и уставам федераций. И это, возможно, станет одним из предметов спора, – сказал Колобков.

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