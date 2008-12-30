Медведева показала новые ботинки для коньков. Она сменила фирму

Теги сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала новые ботинки для коньков.

Раньше Медведева каталась в ботинках фирмы Edea, но они сломались на тренировке перед чемпионатом России. Спортсменка откатала в них короткую программу, но снялась с произвольной.

Новые ботинки Медведевой от другого производителя.

Так что там у Медведевой с ботинком? Он сломался, Женя купила новый на месте, но катала в старом (перемотанном)

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