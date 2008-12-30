Медведева показала новые ботинки для коньков. Она сменила фирму

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала новые ботинки для коньков.

Раньше Медведева каталась в ботинках фирмы Edea, но они сломались на тренировке перед чемпионатом России. Спортсменка откатала в них короткую программу, но снялась с произвольной.

Новые ботинки Медведевой от другого производителя.

Так что там у Медведевой с ботинком? Он сломался, Женя купила новый на месте, но катала в старом (перемотанном)