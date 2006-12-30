«Краснодар» прервал аренду Сорокина в «Рубине». Он присоединится к команде на зимних сборах

прервал аренду защитника Егора Сорокина в «Рубине».

Напомним, трансфер Сорокина из в «Краснодар» был оформлен в сентябре 2019 года. Однако защитник сразу же вернулся в расположение казанского клуба на правах аренды.

«Краснодар» решил активировать опцию о включении Сорокина в свой состав. Сообщается, что он присоединится к команде после зимнего отпуска.

Сорокин провел за «Рубин» 14 матчей в первой части сезона-2019/20.

Напомним, ранее из «Краснодара» в «Рубин» перешел нападающий Иван Игнатьев.