Медведева о снятии с чемпионата России: «Для меня это очень сложно и глубоко неприятно. Знаю, что меня ждали и я в прекрасной форме»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о том, почему решила сняться с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

После короткой программы спортсменка шла на пятом месте.

«Такая форс-мажорная ситуация со мной случилась впервые, никто это не предвидел, мы все немного в шоке. Позавчера на официальной тренировке я упала с прыжка – подо мной сломался ботинок, мы экстренно попытались найти новую пару – не нашлось ни моей модели, ни моего размера.

Нашли что-то приближенное, покаталась, мы сменили лезвие, перекинули на другие ботинки – из этого ничего хорошего не вышло. Лезвие вернули на старые сломанные ботинки – придумали другую шнуровку, заматывали скотчем. На вчерашний день хватило, я сделала максимум, и речи о снятия не шло. Но на сегодняшней утренней тренировке я поняла, что с коньком совсем все плохо.

К сожалению, ботинкам нет еще месяца – никто не предвидел такую ситуацию, Такое случается, это не катастрофа, это проблема и неудача.

– Можно сказать, что сегодня тебе было опасно выступать?

– Боюсь, что да. Наверное, этим и мотивировано мое решение. Для меня это очень сложно и глубоко неприятно. Я знаю, что меня ждали и я в прекрасной форме.

– Как отреагировал Брайан Орсер? Может, он пытался уговорить тебя выступать на других ботинках?

– Брайан переживает – даже больше, чем я. Он все время был рядом со мной. Помогал выйти на лед в короткой программе – вместе заматывали 6 минут ботинок скотчем, чтобы он хоть как-то держался. Сидели с ним до позднего вечера – пытались найти решение. И утром тоже долго думали, но объективно ничего не получилось.

– Увидим ли тебя на показательных?

– Да, завтра мы увидимся – я исполню композицию под Билли Айлиш. Но без прыжков.

– Чемпионат России – это отбор на чемпионаты Европы и мира. Когда мы тебя увидим в следующий раз в официальных стартах?

– Мое следующее появление – осенние открытые прокаты. Дальше – этапы Гран-при, возможно, турниры группы Б. Но сейчас у меня много времени и много работы – ледовые шоу, спектакли, токийская Олимпиада. У меня будет запас времени, чтобы сфокусироваться на изучении новых элементов. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться сильнее.

Я продвинулась в изучении четверных прыжков. Прогресс идет не так быстро, как я хотела бы. Но прогресс есть.

Я понимаю, что кто-то может быть сильно переживает и разочарован, расстроен – в ситуации, во мне, в моих ботинках. Честно говоря, не знаю, как выразить то, что сейчас чувствую. Это первый случай в моей карьере, когда я снимаюсь с соревнований.

Но это опыт, который закалит меня и я стану еще сильнее. Я буду продолжать работать, а вас всех люблю и мы еще много раз со всеми увидимся», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Так что там у Медведевой с ботинком? Он сломался, Женя купила новый на месте, но катала в старом (перемотанном)