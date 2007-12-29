Щербакова, Косторная, Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева и Гулякова – запасные

Объявлен состав сборной России на чемпионате Европы-2020 по фигурному катанию, который пройдет 20-26 января в австрийском Граце.
Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин. Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.