Щербакова, Косторная, Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева и Гулякова – запасные

Объявлен состав сборной России на чемпионате Европы-2020 по фигурному катанию, который пройдет 20-26 января в австрийском Граце.

Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Запасные: , Анастасия Гулякова.

Мужчины: , Артур Даниелян, Александр Самарин. Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, .

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Запасные: – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков, – Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Виктория Синицина – , Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – . Запасные: Аннабель Морозова – Андрей Багин, – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.