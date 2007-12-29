Кубок России. «Ижевская винтовка». Павлова победила в спринте, Егорова – 2-я, Сливко – 4-я, Кайшева – 7-я

Теги сборная России жен результаты Ижевская винтовка Кубок России Ольга Якушова (Галич) Ульяна Кайшева Наталья Гербулова Евгения Павлова Виктория Сливко Тамара Воронина Анастасия Егорова Наталья Ушкина Лейсан Бикташева Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Мошкова Валерия Васнецова Алина Клевцова Резеда Сибгатуллина Биатлон

Сегодня на Кубке России в рамках «Ижевской винтовки» прошел женский спринт. Победу одержала Евгения Павлова. 

Кубок России по биатлону

«Ижевская винтовка»

Женщины

Спринт

1. Евгения Павлова – 22.10,6 (0)

2. Анастасия Егорова – 17,1 (1)

3. Екатерина Мошкова – 21, 6 (1)

4. Виктория Сливко – 26,3 (1)

5. Наталья Гербулова – 31,6 (1)

6. Елизавета Каплина – 38,8 (1)

7. Ульяна Кайшева – 38,9 (2)

8. Алина Клевцова – 55,4 (1)

9. Валерия Васнецова – 1.02,9 (2)

10. Резеда Сибгатуллина – 1.04,3 (2)...

13. Наталья Ушкина – 1.14,4 (2)...

15. Ирина Казакевич – 1.21,7 (3)

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья