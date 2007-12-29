Кубок России. «Ижевская винтовка». Павлова победила в спринте, Егорова – 2-я, Сливко – 4-я, Кайшева – 7-я

Сегодня на Кубке России в рамках винтовки» прошел женский спринт. Победу одержала Евгения Павлова.

по биатлону

«Ижевская винтовка»

Женщины

Спринт

1. Евгения Павлова – 22.10,6 (0)

2. Анастасия Егорова – 17,1 (1)

3. Екатерина Мошкова – 21, 6 (1)

4. Виктория Сливко – 26,3 (1)

5. Наталья Гербулова – 31,6 (1)

6. Елизавета Каплина – 38,8 (1)

7. Ульяна Кайшева – 38,9 (2)

8. Алина Клевцова – 55,4 (1)

9. Валерия Васнецова – 1.02,9 (2)

10. Резеда Сибгатуллина – 1.04,3 (2)...

13. Наталья Ушкина – 1.14,4 (2)...

15. Ирина Казакевич – 1.21,7 (3)