Кубок России. «Ижевская винтовка». Павлова победила в спринте, Егорова – 2-я, Сливко – 4-я, Кайшева – 7-я

Сегодня на Кубке России в рамках «Ижевской винтовки» прошел женский спринт. Победу одержала Евгения Павлова.
Кубок России по биатлону
«Ижевская винтовка»
Женщины
Спринт
1. Евгения Павлова – 22.10,6 (0)
2. Анастасия Егорова – 17,1 (1)
3. Екатерина Мошкова – 21, 6 (1)
4. Виктория Сливко – 26,3 (1)
5. Наталья Гербулова – 31,6 (1)
6. Елизавета Каплина – 38,8 (1)
7. Ульяна Кайшева – 38,9 (2)
8. Алина Клевцова – 55,4 (1)
9. Валерия Васнецова – 1.02,9 (2)
10. Резеда Сибгатуллина – 1.04,3 (2)...
13. Наталья Ушкина – 1.14,4 (2)...
15. Ирина Казакевич – 1.21,7 (3)