«Брайтон» хочет купить Чалова в январе (The Sun)

Форвард ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов очередного английского клуба.
21-летнего игрока намерен приобрести в январе «Брайтон», сообщает The Sun.
Также клуб, идущий на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ после 20 туров, интересуется защитником «Тоттенхэма» Кайлом Уокер-Питерсом.
Прошлым летом купить Чалова пытался «Кристал Пэлас». Сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро.
Статистику нападающего можно найти здесь.