«Брайтон» хочет купить Чалова в январе (The Sun)

Форвард ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов очередного английского клуба.

21-летнего игрока намерен приобрести в январе , сообщает The Sun.

Также клуб, идущий на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ после 20 туров, интересуется защитником «Тоттенхэма» Кайлом Уокер-Питерсом.

Прошлым летом купить Чалова пытался «Кристал Пэлас». Сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро.

Статистику нападающего можно найти здесь.