Александр Хованов: «Американцы не превосходили нас ни в чем. Им немного повезло с голом»

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Форвард молодежной сборной России Александр Хованов поделился мыслями после поражения от команды США (1:3).

«Было две или три штанги. Где-то надо хладнокровнее сыграть, сделать лишний пас, вывести игрока на бросок. Надеюсь, в следующих матчах все придет.

Американцы ни в чем не превосходили, просто реализовали большинство. В голе, который они забили, им немного повезло. Непонятно, как залетел.

Было важно, кто первый забьет. Мы продолжали хорошо играть, в третьем периоде наращивали темп, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Забей мы свои голы – игра бы повернулась в другую сторону.

Было несколько сомнительных удалений. Например, когда Соколова во второй раз удаляли. Он не видел соперника, игрок просто в него въехал. Там такая глыба, конечно, он упал, завалился. Но не буду оценивать судейство, мы должны были играть в свою игру.

У нас есть уверенность, что все будет хорошо. Впереди матч с Германией, не должно быть никакой недооценки. Нужно выйти на эту игру, как на последнюю, и биться», – сказал нападающий.

Американцам проиграли тренеры. Не хватило плана Б и большинства

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