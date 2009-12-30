Романов про 1:3 с США: «Два глупых гола за 6 секунд нам забили. Это всю игру срубило сразу же»

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Защитник молодежной сборной России Александр Романов дал комментарии по поводу поражения от команды США (1:3).

«Много удалялись, не забили свои моменты и пропустили глупые голы. Тактически американцы нас не переиграли. Мы показывали сегодня приличную игру, возили их в зоне достаточно долго. Просто нам не так повезло, как США.

Голов в большинстве не хватает. 14 попыток – 0 голов. Когда забил, конечно, пытался завести ребят. Сказалась усталость, было нелегко.

Все ребята были заряжены на победу. И физически, и эмоционально мы были готовы к этой игре. Показывали хороший хоккей, просто два глупых гола за 6 секунд нам забили. Ну это вообще – всю игру срубило сразу же. После этого попытались собраться, играть в свой хоккей, и у нас многое после этого получалось. Но не все так гладко», – сказал хоккеист.

Защитник ответил на вопрос о том, насколько будет ощущаться давление в последнем матче группового этапа. Россиянам предстоит сыграть с командой Германии.

«Да здесь на каждом матче давление сумасшедшее, всегда нужно стараться победить. Мы ведь играем за Россию, за наших болельщиков», – сказал хоккеист.

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