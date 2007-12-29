«Боруссия» заплатила за Холанда 20 млн евро «Зальцбургу», 10 млн – отцу игрока, 15 млн – агенту Райоле

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Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

Как сообщает журналист Николо Скира, фактически трансфер обошелся немцам в 45 миллионов евро. «Зальцбург» получил 20 миллионов евро, 10 миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов – его агенту Мино Райоле.

Контракт 19-летнего форварда рассчитан до 2024 года. В первые два года действия контракта его зарплата составит 6 миллионов евро, а затем вырастет до 8 миллионов. Также с третьего года соглашения начнет действовать условие о сумме отступных за Холанда.

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