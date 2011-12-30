НБА. «Лейкерс» – «Даллас», «Торонто» примет «Оклахому» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
Действующий чемпион «Торонто» примет на своей арене «Оклахому». «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Далласом» Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Оклахома-Сити
- Пол (0), Фергюсон (0), Гилджес-Александер (0), Бэйзли (0), Адамс (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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