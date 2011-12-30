Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» – «Даллас», «Торонто» примет «Оклахому» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Даллас Денвер Хьюстон Лейкерс Мемфис Новый Орлеан Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. 

    Действующий чемпион «Торонто» примет на своей арене «Оклахому». «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Далласом» Дончича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Оклахома-Сити 15:14 (1 четверть)
    Дата проведения
    30 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью
    Торонто
    Лаури (0), Ванвлит (0), Маккоу (0), Ануноби (0), Ибака (0).
    Оклахома-Сити
    Пол (0), Фергюсон (0), Гилджес-Александер (0), Бэйзли (0), Адамс (0).

    Мемфис – Шарлотт
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Хьюстон
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Сакраменто
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Даллас
    Дата проведения
    30 декабря, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Опять топ-5. Крис Пол едет на Матч всех Звезд, пока ты едешь на трамвае

    Символ десятилетия сам себе не выберет: 8 команд, которые отразили эпоху в НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья