НБА. «Лейкерс» – «Даллас», «Торонто» примет «Оклахому» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут пять матчей.

Действующий чемпион «Торонто» примет на своей арене «Оклахому». «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Далласом» Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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