Дортмундская «Боруссия» подписала Холанда за 20 млн евро

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Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

19-летний норвежец заключил с немецким клубом контракт до июня 2024 года.

Футболист присоединится к «Боруссии» 3 января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также сообщалось, что игрок требовал у заинтересованных в нем клубов зарплату 8 миллионов евро.

Холанд ярко проявил себя в этом розыгрыше Лиги чемпионов, забив 8 голов в 6 матчах. Он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.

Фото: официальный сайт «Боруссии»

Мы не собирались опять писать про Холанда, но это нереально: он стал первым тинейджером в истории ЛЧ, забившим в 5 матчах подряд

Первый тинейджер в истории ЛЧ, забивший в 5 матчах подряд

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