Дортмундская «Боруссия» подписала Холанда за 20 млн евро

Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.
19-летний норвежец заключил с немецким клубом контракт до июня 2024 года.
Футболист присоединится к «Боруссии» 3 января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.
По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также сообщалось, что игрок требовал у заинтересованных в нем клубов зарплату 8 миллионов евро.
Холанд ярко проявил себя в этом розыгрыше Лиги чемпионов, забив 8 голов в 6 матчах. Он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.
Фото: официальный сайт «Боруссии»
Мы не собирались опять писать про Холанда, но это нереально: он стал первым тинейджером в истории ЛЧ, забившим в 5 матчах подряд