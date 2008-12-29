«МЮ» отказался от Холанда из-за условий Райолы. Агент хотел прописать отступные и процент от продажи игрока

«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения форварда Эрлинга Холанда, в итоге перешедшего из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».

Как информирует журналист ESPN Роб Доусон, причиной отказа стали условия, предложенные агентом футболиста и его представителями. Райола требовал прописать в контракте сумму отступных за Холанда и процент от суммы последующей продажи игрока.

Ранее сообщалось, что в контракте Холанда с «Боруссией» предусмотрено условие о сумме отступных за 19-летнего форварда.

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