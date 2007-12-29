Абдулманап Нурмагомедов: «Хабибу пора заканчивать в ближайшее время»

, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмаговедова, прогнозирует, что боец закончит профессиональную карьеру уже в скором будущем.

«Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Год-два, но решать будет вся команда.

Он не может выступать вечно. Нужно понимать, когда заканчивать. Хабиб мог бы выступать до 35 лет, но слишком много он прошел, слишком много травм было», – сказал Нурмагомедов.

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