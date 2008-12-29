🥉 Непряева завоевала бронзу в спринте свободным стилем на 2-м этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в спринте свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде.

Россиянки Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Лидия Дуркина и Диана Головань выбыли на стадии квалификации.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

2-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Анамария Лампич (Словения)

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

3. Наталья Непряева (Россия)

4. Джессика Диггинс (США)

5. Сэди Бьорнсен (США)

6. Тириль Венг (Норвегия)

7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

8. Эмма Рибом (Швеция)

9. Софи Колдуэл (США)...

11. Юнна Сундлинг (Швеция)

12. Майя Далквист (Швеция)

13. Надин Фандрих (Швейцария)...

15. Катя Виснар (Словения)...

17. Лаурин ван дер Граф (Германия)...

19. Астрид Якобсен (Норвегия)...

23. Тереза Йохауг (Норвегия)...

32. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)...

58. Алиса Жамбалова (Россия)

59. Яна Кирпиченко (Россия)...

66. Анна Нечаевская (Россия)

69. Анна Жеребятьева (Россия)

71. Лидия Дуркина (Россия)

72. Диана Головань (Россия)

Общий зачет после 1-го этапа

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28.12,0

2. Хайди Венг (Норвегия) – 12,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 13,0

4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 13,0

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 24,0

6. Наталья Непряева (Россия) – 40,0

7. Тириль Венг (Норвегия) – 40,0

8. Моа Лундгрен (Швеция) – 41,0

9. Шарлотте Калла (Швеция) – 42,0

10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 42,0

11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 42,0...

25. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.15,0...

29. Джессика Диггинс (США) – 1.20,0

30. Сэди Бьорнсен (США) – 1.20,0...

32. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1.36,0...

34. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.48,0

35. Анна Нечаевская (Россия) – 1.48,0

36. Селина Гаспарин (Швейцария) – 1.48,0...

47. Лидия Дуркина (Россия) – 2.24,0...

51. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.29,0...

68. Диана Головань (Россия) – 3.51,0...

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