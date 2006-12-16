Ла Лига о Зозуле: «Согласны с остановкой матча. Продолжим работать над искоренением расизма и ксенофобии»

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Ла Лига выступила с официальным заявлением об отмене матча Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете».

Команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули, называя его «####### нацистом».

«Ла Лига выражает согласие с решением, принятым арбитром Хосе Антонио Лопесом Токой остановить матч «Райо Вальекано» — «Альбасете» из-за серьезных оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбе обеих команд.

Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на матчах», – говорится в заявлении Ла Лиги.

Фаны «Райо» скандировали «Зозуля – ####### нацист». Матч был прерван

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