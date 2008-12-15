Кубок мира, эстафета. Видеотрансляция. Елисеев, Латыпов, Малышко и Логинов побегут за Россию

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15 декабря в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. За Россию побегут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию эстафеты в прямом эфире.

Дата проведения
15 декабря, 16.15
Онлайн гонки

Хохфильцен, Австрия. Эстафета

Россия (№4): Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод.

Швеция (№5): Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№6): Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

Германия (№8): Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Австрия (№12): Давид Коматц, Феликс Лейтнер.

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