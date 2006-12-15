Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Удинезе», «Милан» против «Сассуоло», «Интер» в гостях у «Фиорентины»

В 16-м туре серии А «Наполи» дома уступил «Парме» (0:1), «Сампдория» одолела «Дженоа» на выезде (1:0).
В воскресенье «Ювентус» примет «Удинезе», «Милан» – «Сассуоло», а «Интер» сыграет с «Фиорентиной» в гостях.
Завершится тур в понедельник матчем между «Кальяри» и «Лацио».
Чемпионат Италии
16-й тур
- Дата проведения
- 15 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 15 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 15 декабря, 17.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.00, «Марио Ригамонти»
- Голы:
- 1:0 – 32 Чансельор, 2:0 – 44 Торрегросса, 3:0 – 61 Шпалек.
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Брешия –
Альфонсо, Сабелли, Чансельор, Мангравити, Матею, Бизоли, Тонали (Вивиани, 81), Ндой (Шпалек, 29), Ромуло, Торрегросса (Мартелла, 70), Балотелли.
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Лечче –
Габриэл, Рисполи, Россеттини, Делль`Орко, Кальдерони (Эль-Бабакар, 72), Маер (Фариас, 62), Тахцидис, Табанелли, Шахов (Фалько, 46), Лападула, Ла Мантия.
- Предупреждения:
- Маер (11), Шахов (15), Чансельор (35), Балотелли (37), Торрегросса (40), Лападула (45), Табанелли (45), Шпалек (58), Кальдерони (58), Фариас (76).
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.30, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 4 Кулусевски, 1:1 – 64 Милик, 1:2 – 90 Жервиньо.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали (Луперто, 5), Мариу Руй, Фабиан Руис, Аллан (Мертенс, 63), Зелиньски, Кальехон, Милик, Инсинье (Лосано, 79).
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Парма –
Сепе, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Барилла (Грасси, 66), Кулусевски, Корнелиус (Спрокати, 17; Пеццелла, 78), Жервиньо.
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 85 Габбьядини.
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Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро, Кришито (Клеонизе, 88), Гильоне, Кассата, Радованович, Паяч (Анкерсен, 65), Шене (Ягелло, 66), Санабрия, Пинамонти.
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Сампдория –
Аудеро, Торсбю, Феррари, Колли, Мурру, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль (Мурильо, 45), Линетти, Рамирес (Габбьядини, 75), Куальярелла (Капрари, 75).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.