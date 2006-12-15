Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Удинезе», «Милан» против «Сассуоло», «Интер» в гостях у «Фиорентины»

В 16-м туре серии А дома уступил «Парме» (0:1), «Сампдория» одолела «Дженоа» на выезде (1:0).

В воскресенье примет «Удинезе», «Милан» – «Сассуоло», а «Интер» сыграет с «Фиорентиной» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем между «Кальяри» и .

Чемпионат Италии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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