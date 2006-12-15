Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Удинезе», «Милан» против «Сассуоло», «Интер» в гостях у «Фиорентины»

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В 16-м туре серии А «Наполи» дома уступил «Парме» (0:1), «Сампдория» одолела «Дженоа» на выезде (1:0). 

В воскресенье «Ювентус» примет «Удинезе», «Милан» – «Сассуоло», а «Интер» сыграет с «Фиорентиной» в гостях. 

Завершится тур в понедельник матчем между «Кальяри» и «Лацио»

Чемпионат Италии

16-й тур

Верона – Торино
Дата проведения
15 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
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Болонья – Аталанта
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
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Ювентус – Удинезе
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Сассуоло
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

 

Фиорентина – Интер
Дата проведения
15 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Лацио
Дата проведения
16 декабря, 22.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Лечче 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
14 декабря, 17.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32 Чансельор, 2:0 – 44 Торрегросса, 3:0 – 61 Шпалек.
БрешияАльфонсо, Сабелли, Чансельор, Мангравити, Матею, Бизоли, Тонали (Вивиани, 81), Ндой (Шпалек, 29), Ромуло, Торрегросса (Мартелла, 70), Балотелли.
ЛеччеГабриэл, Рисполи, Россеттини, Делль`Орко, Кальдерони (Эль-Бабакар, 72), Маер (Фариас, 62), Тахцидис, Табанелли, Шахов (Фалько, 46), Лападула, Ла Мантия.
Предупреждения:
Маер (11), Шахов (15), Чансельор (35), Балотелли (37), Торрегросса (40), Лападула (45), Табанелли (45), Шпалек (58), Кальдерони (58), Фариас (76).

 

Наполи – Парма 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
14 декабря, 20.30, «Сан-Паоло»
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Голы:
0:1 – 4 Кулусевски, 1:1 – 64 Милик, 1:2 – 90 Жервиньо.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали (Луперто, 5), Мариу Руй, Фабиан Руис, Аллан (Мертенс, 63), Зелиньски, Кальехон, Милик, Инсинье (Лосано, 79).
ПармаСепе, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Барилла (Грасси, 66), Кулусевски, Корнелиус (Спрокати, 17; Пеццелла, 78), Жервиньо.
Предупреждения:
Жервиньо (9), Гальоло (63), Мертенс (79), Милик (81).

 

Дженоа – Сампдория 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
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Гол:
0:1 – 85 Габбьядини.
ДженоаРаду, Бираски, Ромеро, Кришито (Клеонизе, 88), Гильоне, Кассата, Радованович, Паяч (Анкерсен, 65), Шене (Ягелло, 66), Санабрия, Пинамонти.
СампдорияАудеро, Торсбю, Феррари, Колли, Мурру, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль (Мурильо, 45), Линетти, Рамирес (Габбьядини, 75), Куальярелла (Капрари, 75).
Предупреждения:
Гильоне (8), Кассата (22), Роналду Виейра (26), Кришито (46), Рамирес (53), Колли (68), Ромеро (82), Клеонизе (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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