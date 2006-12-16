НБА. «Бруклин» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» победили в гостях «Атланту» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Лейкерс» в гостях одержали победу над «Атлантой», «Бруклин» дома обыграл «Филадельфию».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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