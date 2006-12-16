НБА. «Бруклин» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» победили в гостях «Атланту» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
«Лейкерс» в гостях одержали победу над «Атлантой», «Бруклин» дома обыграл «Филадельфию».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 23.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Холидэй (29 + 8 передач), Редик (23), Ингрэм (21 + 6 передач), Уильямс (3), Фэйворс (2) – старт; Харт (20), Хэйс (10 + 7 подборов), Болл (9 + 6 передач), Джексон (2).
- Дата проведения
- 16 декабря, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Тернер (14 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Сабонис (12 + 12 подборов), Брогдон (11 + 7 передач), Лэмб (9), Уоррен (6) – старт; А. Холидэй (23), Макконнелл (12 + 8 передач), Дж. Холидэй (9), Макдермотт (6), Самнер (3), Битадзе (2), Джонсон (0), Лиф (0).
- Шарлотт
- Зеллер (19 + 12 подборов), Грэм (12), Бийомбо (11 + 17 подборов), Бриджес (10), Розир (3) – старт; Монк (14), Коди Мартин (9), Калеб Мартин (2), Макдэниэлс (2), Эрнангомес (2), Кидд-Гилкрист (1), Бэйкон (0).
- Дата проведения
- 16 декабря, 02.00, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (30 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Паркер (12), Джонс (10), Хантер (8), Хертер (5) – старт; Реддиш (10), Лень (9), Картер (7), Крэбб (3), Фернанду (2).
- Дата проведения
- 16 декабря, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Динуидди (24 + 6 передач), Харрис (16), Темпл (13), Принс (8), Аллен (8 + 8 подборов) – старт; Джордан (13 + 11 подборов), Луваву-Кабарро (8), Нваба (6), Пинсон (6), Куруц (3), Элленсон (2), Муса (0).
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Йокич (25 + 10 подборов), Бартон (16 + 9 подборов), Харрис (15), Мюррэй (14), Грант (11) – старт; Пламли (14 + 8 подборов + 6 передач), Портер (9 + 8 подборов), Крэйг (5), Моррис (2).
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Коули-Стайн (14 + 6 перехватов), Ли (13), Расселл (8 + 8 передач), Робинсон (7), Грин (7) – старт; Беркс (11 + 5 потерь), Эванс (7), Пул (5), Спеллмен (5), Крисс (2), Луни (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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