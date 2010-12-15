Алина Загитова: «О завершении карьеры не думаю. Не планирую останавливаться»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что не собирается завершать карьеру.

На днях спортсменка объявила о том, что берет паузу и пропустит остаток сезона.

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает мое интервью» и «почему я завершила карьеру»? Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли.

Для меня фигурное катание – это моя жизнь, и большой спорт – то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет.

Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить».

Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее.

Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», – написала Загитова.

Отпустите Загитову! Она могла бы кататься еще, но ей незачем возвращаться

«Я уже писала расписку, что обещаю соревноваться. Не готова писать следующую». Неизвестные детали об уходе Загитовой