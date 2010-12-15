Алина Загитова: «О завершении карьеры не думаю. Не планирую останавливаться»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что не собирается завершать карьеру.

На днях спортсменка объявила о том, что берет паузу и пропустит остаток сезона.

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает мое интервью» и «почему я завершила карьеру»? Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли.

Для меня фигурное катание – это моя жизнь, и большой спорт – то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет.

Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить».

Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее.

Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», – написала Загитова.

Отпустите Загитову! Она могла бы кататься еще, но ей незачем возвращаться

«Я уже писала расписку, что обещаю соревноваться. Не готова писать следующую». Неизвестные детали об уходе Загитовой

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