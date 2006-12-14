Чемпионат Германии. «Бавария» забила 6 голов «Вердеру», «Боруссия» Дортмунд разгромила «Майнц»

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В субботу, 14 декабря, «Бавария» разгромила «Вердер» (6:1), дортмундская «Боруссия» с крупным счетом обыграла «Майнц» (4:0).

Чемпионат Германии

15-й тур

Кельн – Байер 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
14 декабря, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 73 Кордоба, 2:0 – 84 Борнаув.
КельнХорн, Эхизибуэ, Якобс, Каттербах, Хектор, Thielmann (Риссе, 56; Шауб, 87), Схири, Чихос, Дрекслер, Борнаув, Модест (Кордоба, 55).
БайерГрадецки, Венделл, Бендер, Драгович, Бендер, Хавертц, Баумгартлингер, Амири (Бэйли, 54), Арангис, Диаби (Бельараби, 82), Фолланд (Рецос, 66).
Предупреждения:
Thielmann (39), Хавертц (40), Драгович (42), Эхизибуэ (78).
Удаления:
Драгович (62), Бэйли (77).

 

Герта – Фрайбург 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
14 декабря, 17.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 53 Дарида.
ГертаЯрстейн, Платтенхардт, Клюнтер, Рекик, Боята, Дарида, Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 74), Лукебакио (Шелбред, 90), Зельке, Ибишевич (Вольф, 74).
ФрайбургФлеккен, Гюнтер, Кох, Гульде, Шмид (Квон Чхан Хун, 85), Хефлер, Хаберер, Шаллаи (Грифо, 57), Хайнц, Петерсен, Хелер.
Предупреждения:
Боята (4), Вольф (90).

 

Бавария – Вердер 6:1 (2:1, 4:0)
Дата проведения
14 декабря, 17.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Рашица, 1:1 – 45 Коутиньо, 2:1 – 45 Левандовски, 3:1 – 63 Коутиньо, 4:1 – 72 Левандовски, 5:1 – 75 Мюллер, 6:1 – 78 Коутиньо.
БаварияНойер, Павар, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Киммих, Горетцка (Мюллер, 70), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Коутиньо (Сингх, 82), Левандовски.
ВердерПавленка, Ланг, Аугустинссон, Гебре Селассие (Фридль, 45), Гросс, Классен, Эггештайн, Рашица (Бартельс, 86), Шахин, Велькович, Осако (Битенкур, 67).
Предупреждения:
Павар (16), Боатенг (18), Гросс (22), Фридль (62).

 

Падерборн – Унион Берлин 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
14 декабря, 17.30, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7 Ингвартсен, 1:1 – 33 Прегер.
ПадерборнЦингерле, Коллинз, Янс, Килиан, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Прегер (Хольтманн, 74), Гьясула, Мамба (Михель, 68), Цолински (Каули, 85).
Унион БерлинГикевич, Триммель, Ленц, Фридрих, Паренсен, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Меес, 68), Хюбнер, Андерссон (Уджа, 89), Ингвартсен (Беккер, 77).
Предупреждения:
Ингвартсен (20), Паренсен (36), Триммель (59), Меес (72), Цолински (82), Гьясула (85).

 

Майнц – Боруссия Д 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
14 декабря, 17.30, «Опель-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Ройс, 0:2 – 66 Санчо, 0:3 – 69 Азар, 0:4 – 84 Шульц.
МайнцЦентнер, Аарон Мартин, Сен-Жюст, Ниакате, Фернандеш, Кунде (Бросински, 86), Озтуналы, Боэтиюс (Максим, 76), Баку, Квайсон, Салаи (Матета, 81).
Боруссия ДБюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Шульц, Брандт (Дауд, 80), Вайгль, Ройс (Гетце, 73), Санчо (Пако Алькасер, 85), Азар, Хуммельс.
Предупреждение:
Сен-Жюст (23).

 

Фортуна – РБ Лейпциг
Дата проведения
14 декабря, 20.30, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика
РБ ЛейпцигГулачи, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн, Лаймер, Ильзанкер, Нкунку, Забитцер, Демме, Вернер, Шик.

 

Вольфсбург – Боруссия М
Дата проведения
15 декабря, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Шальке – Айнтрахт Ф
Дата проведения
15 декабря, 20.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Хоффенхайм – Аугсбург 2:4 (1:1, 1:3)
Дата проведения
13 декабря, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Макс, 1:1 – 14 Сков, 1:2 – 51, пенальти Макс, 1:3 – 56 Йенсен, 2:3 – 80 Локадия, 2:4 – 85 Яго.
ХоффенхаймБауманн, Кадержабек (Баумгартнер, 71), Акпогума, Бичакчич (Локадия, 61), Сков, Самассеку (Гайгер, 29), Гриллич, Бебу, Руди, Адамян, Крамарич.
АугсбургКоубек, Лихтштайнер (Удуохай, 86), Гауэлеу, Едвай, Яго, Рихтер, Хедира, Байер, Макс (Хан, 90), Нидерлехнер, Йенсен (Кордова, 81).
Предупреждение:
Самассеку (7).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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