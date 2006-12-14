Чемпионат Германии. «Бавария» забила 6 голов «Вердеру», «Боруссия» Дортмунд разгромила «Майнц»

В субботу, 14 декабря, «Бавария» разгромила «Вердер» (6:1), дортмундская «Боруссия» с крупным счетом обыграла «Майнц» (4:0).
Чемпионат Германии
15-й тур
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
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Кельн –
Хорн, Эхизибуэ, Якобс, Каттербах, Хектор, Thielmann (Риссе, 56; Шауб, 87), Схири, Чихос, Дрекслер, Борнаув, Модест (Кордоба, 55).
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Байер –
Градецки, Венделл, Бендер, Драгович, Бендер, Хавертц, Баумгартлингер, Амири (Бэйли, 54), Арангис, Диаби (Бельараби, 82), Фолланд (Рецос, 66).
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.30, «Олимпияштадион»
- Гол:
- 1:0 – 53 Дарида.
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Герта –
Ярстейн, Платтенхардт, Клюнтер, Рекик, Боята, Дарида, Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 74), Лукебакио (Шелбред, 90), Зельке, Ибишевич (Вольф, 74).
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Фрайбург –
Флеккен, Гюнтер, Кох, Гульде, Шмид (Квон Чхан Хун, 85), Хефлер, Хаберер, Шаллаи (Грифо, 57), Хайнц, Петерсен, Хелер.
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 24 Рашица, 1:1 – 45 Коутиньо, 2:1 – 45 Левандовски, 3:1 – 63 Коутиньо, 4:1 – 72 Левандовски, 5:1 – 75 Мюллер, 6:1 – 78 Коутиньо.
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Бавария –
Нойер, Павар, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Киммих, Горетцка (Мюллер, 70), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Коутиньо (Сингх, 82), Левандовски.
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Вердер –
Павленка, Ланг, Аугустинссон, Гебре Селассие (Фридль, 45), Гросс, Классен, Эггештайн, Рашица (Бартельс, 86), Шахин, Велькович, Осако (Битенкур, 67).
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.30, «Бентелер-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 7 Ингвартсен, 1:1 – 33 Прегер.
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Падерборн –
Цингерле, Коллинз, Янс, Килиан, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Прегер (Хольтманн, 74), Гьясула, Мамба (Михель, 68), Цолински (Каули, 85).
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Унион Берлин –
Гикевич, Триммель, Ленц, Фридрих, Паренсен, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Меес, 68), Хюбнер, Андерссон (Уджа, 89), Ингвартсен (Беккер, 77).
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.30, «Опель-Арена»
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Майнц –
Центнер, Аарон Мартин, Сен-Жюст, Ниакате, Фернандеш, Кунде (Бросински, 86), Озтуналы, Боэтиюс (Максим, 76), Баку, Квайсон, Салаи (Матета, 81).
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Боруссия Д –
Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Шульц, Брандт (Дауд, 80), Вайгль, Ройс (Гетце, 73), Санчо (Пако Алькасер, 85), Азар, Хуммельс.
- Предупреждение:
- Сен-Жюст (23).
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.30, «Меркур Шпиль-Арена»
- Дата проведения
- 15 декабря, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.00, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 11 Макс, 1:1 – 14 Сков, 1:2 – 51, пенальти Макс, 1:3 – 56 Йенсен, 2:3 – 80 Локадия, 2:4 – 85 Яго.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Кадержабек (Баумгартнер, 71), Акпогума, Бичакчич (Локадия, 61), Сков, Самассеку (Гайгер, 29), Гриллич, Бебу, Руди, Адамян, Крамарич.
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Аугсбург –
Коубек, Лихтштайнер (Удуохай, 86), Гауэлеу, Едвай, Яго, Рихтер, Хедира, Байер, Макс (Хан, 90), Нидерлехнер, Йенсен (Кордова, 81).
- Предупреждение:
- Самассеку (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.