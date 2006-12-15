Юношеская команда «Герты» ушла с поля из-за расизма, выигрывая 2:0 в матче

Юношеская команда «Герты» U16 ушла с поля во время субботнего матча против «Ауэрбаха».
Решение приняли после того, как несколько игроков подверглись расизму со стороны соперников.
Игроки и тренерский штаб «Герты» U16 отказались продолжать игру на 68-й минуте из-за многочисленных проявлений расизма. Команда вела со счетом 2:0.
«Существуют ситуации, в которых футбол отходит на второй план для нас. Мы несем ответственность перед собой, игроками и обществом.
Мы очень серьезно относимся к этой ответственности, поэтому решение не продолжать матч было единственно правильным.
Возможно, эта мера станет тревожным звонком для всех нас – игроков, клубов, федераций и болельщиков, – чтобы раз и навсегда решить эту проблему.
В такой ситуации для нас важнее ценности, чем победа или поражение на поле», – сказал член исполнительного совета «Герты» Пол Койтер.
«Расизму не должно быть места на поле и за его пределами! #НетРасизму», – написал тренер «Герты» Софьян Шахед в твиттере, выставив фотографию команды.
«Ауэрбах», полупрофессиональный клуб, чья старшая команда играет в четвертом дивизионе Германии, пока не прокомментировал инцидент.
Es darf keinerlei Spielraum für Rassismus auf und neben dem Platz geben! #NoToRacism https://t.co/fVBETcbENo pic.twitter.com/TjspB0K3Pl— Sofian Chahed (@sofianchahed) December 14, 2019