Юношеская команда «Герты» ушла с поля из-за расизма, выигрывая 2:0 в матче

Юношеская команда «Герты» U16 ушла с поля во время субботнего матча против «Ауэрбаха».

Решение приняли после того, как несколько игроков подверглись расизму со стороны соперников.

Игроки и тренерский штаб «Герты» U16 отказались продолжать игру на 68-й минуте из-за многочисленных проявлений расизма. Команда вела со счетом 2:0.

«Существуют ситуации, в которых футбол отходит на второй план для нас. Мы несем ответственность перед собой, игроками и обществом.

Мы очень серьезно относимся к этой ответственности, поэтому решение не продолжать матч было единственно правильным.

Возможно, эта мера станет тревожным звонком для всех нас – игроков, клубов, федераций и болельщиков, – чтобы раз и навсегда решить эту проблему.

В такой ситуации для нас важнее ценности, чем победа или поражение на поле», – сказал член исполнительного совета «Герты» Пол Койтер.

«Расизму не должно быть места на поле и за его пределами! #НетРасизму», – написал тренер «Герты» Софьян Шахед в твиттере, выставив фотографию команды.

«Ауэрбах», полупрофессиональный клуб, чья старшая команда играет в четвертом дивизионе Германии, пока не прокомментировал инцидент.