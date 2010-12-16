«Интер» упустил победу над «Фиорентиной», пропустив в добавленное время

сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 16-го тура Серии А (1:1).

Миланская команда открыла счет на 8-й минуте, однако уже в добавленное время упустила победу – счет сравнял Душан Влахович.

«Нерадзурри» сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав вместе с «Ювентусом» по 39 очков, но опережая соперника по дополнительным показателям.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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