«Интер» упустил победу над «Фиорентиной», пропустив в добавленное время

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«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 16-го тура Серии А (1:1).

Миланская команда открыла счет на 8-й минуте, однако уже в добавленное время упустила победу – счет сравнял Душан Влахович.

«Нерадзурри» сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав вместе с «Ювентусом» по 39 очков, но опережая соперника по дополнительным показателям.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фиорентина – Интер 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
15 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Валеро, 1:1 – 90 Влахович.
ФиорентинаДронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт, Кастровилли (Эссерик, 83), Пульгар, Кьеза (Влахович, 59), Бадель (Бенасси, 66), Боатенг, Пеццелья.
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Бастони (Годин, 88), Шкриньяр, Бираги, Весино, Брозович, Валеро (Агум, 84), де Врей, Лукаку, Мартинес (Политано, 84).
Предупреждения:
Брозович (27), Бастони (31), Бадель (52), Далберт (69), Валеро (73), Мартинес (76), Пульгар (80).

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