«Интер» упустил победу над «Фиорентиной», пропустив в добавленное время

«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 16-го тура Серии А (1:1).
Миланская команда открыла счет на 8-й минуте, однако уже в добавленное время упустила победу – счет сравнял Душан Влахович.
«Нерадзурри» сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав вместе с «Ювентусом» по 39 очков, но опережая соперника по дополнительным показателям.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
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Фиорентина –
Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт, Кастровилли (Эссерик, 83), Пульгар, Кьеза (Влахович, 59), Бадель (Бенасси, 66), Боатенг, Пеццелья.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Бастони (Годин, 88), Шкриньяр, Бираги, Весино, Брозович, Валеро (Агум, 84), де Врей, Лукаку, Мартинес (Политано, 84).