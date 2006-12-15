Слуцкий о Голландии: «Один человек сказал: «Есть ощущение – вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ о русских»

Леонид Слуцкий высказался по поводу своей отставки с поста главного тренера .

«Зрителям было крайне тяжело смотреть. Многие зрители считали, что «Витесс» играет в оборонительный футбол. Я говорю: «Ребят, мы 70 голов забили. 70 голов!» Но они не понимали наших оборонительных принципов.

На мой взгляд, иностранный тренер неэффективен в голландской системе. Голландия не то, что не моя страна. Это вообще страна не для иностранных тренеров с принципиально иными взглядами.

Ощущение отсутствия длинного будущего и невозможности переформатировать весь голландский футбол (хотя у меня и не было такой задачи) плюс текущая неудача вкупе оказали влияние на мое решение.

Хотя в целом я очень горжусь своей работой в Голландии и в плане командного результата, и в плане результативного футбола (количество мячей это подтверждает), и в плане развития игроков и их продажи в условиях бесконечной текучки кадров.

Ко мне здесь великолепно относились. Меня любили и обожали. Это все моя манера поведения: такой русский директ-стайл, когда ты говоришь в лоб, а они к этому не привыкли. Плюс мое чувство юмора и глубокая адаптация в стране, потому что я участвовал во всех программах, я изучал историю и много путешествовал по стране.

Один человек даже подошел ко мне и сказал: «Такое ощущение, что вас Путин прислал к нам в Голландию для того, чтобы создать максимально позитивный образ о русских среди голландцев».

Безусловно, это льстило моему самолюбию. Я не слышал ни одного плохого слова, отношение было супер», — сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«Витесс» не хотел увольнять Слуцкого – тренера обожали игроки. Но сам Леонид, кажется, устал