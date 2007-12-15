Роналду – единственный игрок топ-5 лиг, забивший не менее 10 голов в 15 последних сезонах

Нападающий «Ювентуса» сделал дубль в матче 16-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0, второй тайм).

Таким образом, во всех турнирах этого сезона Роналду забил 11 мячей. Он является единственным среди игроков топ-5 лиг, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.

Кроме того, форвард забил за «Ювентус» в 4-м матче подряд и отстает от нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле в списке бомбардиров Серии А на 8 мячей.

Подробную статистику Роналду можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Удинезе».