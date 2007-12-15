«Ман Сити» разгромил «Арсенал» (3:0). Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в гостевом матче 17-го тура АПЛ (3:0).

«Горожане» по-прежнему идут третьими в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков, а от «Лестера», занимающего второе место – четыре очка.

«Канониры» с 22 очками расположились на 9-й позиции, отставая от идущего четвертым «Челси» на 7 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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