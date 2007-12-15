«Ман Сити» разгромил «Арсенал» (3:0). Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в гостевом матче 17-го тура АПЛ (3:0).
«Горожане» по-прежнему идут третьими в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков, а от «Лестера», занимающего второе место – четыре очка.
«Канониры» с 22 очками расположились на 9-й позиции, отставая от идущего четвертым «Челси» на 7 очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 декабря, 19.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Папастатопулос, Колашинац (Сака, 40), Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Озил (Смит-Роу, 59), Гендузи, Пепе, Торрейра (Уиллок, 81), Мартинелли, Обамеянг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Отаменди, Менди (Зинченко, 85), Уокер, Фернандиньо, Гюндоган (Марез, 70), Фоден (Бернарду Силва, 56), де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус.
- Предупреждения:
- Фернандиньо (17), Родри Эрнандес (35), Гюндоган (61), Менди (62), Папастатопулос (72).