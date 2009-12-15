«Бавария» может выкупить Коутиньо за 80-100 млн евро, решение примут не раньше весны

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Филиппе Коутиньо Футбол

Будущее полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», остается неопределенным.

Вчера бразилец сделал хет-трик и отдал два паса в матче Бундеслиги с «Вердером» (6:1).

Sport Bild утверждает, что «Бавария» не примет решение о выкупе Коутиньо до весны. Так было, например, в ситуации с хавбеком «Реала» Хамесом Родригесом, мюнхенцы определились, только когда арендное соглашение истекало.

В соглашении между «Баварией» и «Барселоной» прописана сумма выкупа в 120 миллионов евро, но это не окончательная цена.

Более вероятно, что «Бавария» может заплатить 80-100 миллионов евро. 

Со статистикой Коутиньо можно ознакомиться здесь.

Коутиньо – герой выходных. Сделал 3+2 в тяжелейший период: его уничтожают легенды «Баварии», между голами огромные паузы

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