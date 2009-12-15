«Бавария» может выкупить Коутиньо за 80-100 млн евро, решение примут не раньше весны

Будущее полузащитника «Баварии» , права на которого принадлежат «Барселоне», остается неопределенным.

Вчера бразилец сделал хет-трик и отдал два паса в матче Бундеслиги с «Вердером» (6:1).

Sport Bild утверждает, что не примет решение о выкупе Коутиньо до весны. Так было, например, в ситуации с хавбеком «Реала» Хамесом Родригесом, мюнхенцы определились, только когда арендное соглашение истекало.

В соглашении между «Баварией» и «Барселоной» прописана сумма выкупа в 120 миллионов евро, но это не окончательная цена.

Более вероятно, что «Бавария» может заплатить 80-100 миллионов евро.

Со статистикой Коутиньо можно ознакомиться здесь.

Коутиньо – герой выходных. Сделал 3+2 в тяжелейший период: его уничтожают легенды «Баварии», между голами огромные паузы