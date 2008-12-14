Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Осасуну», «Барселона» и «Сосьедад» сыграли вничью

В субботу, 14 декабря, «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2). «Атлетико» играет с «Осасуной».
В воскресенье, 15 декабря», «Валенсия» примет «Реал».
Чемпионат Испании
17-й тур
- Дата проведения
- 14 декабря, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Гранада –
Руй Силва, Диас, Дуарте, Мартинес, Нева, Эррера, Гоналон (Этеки, 75), Пуэртас (Мачис, 53), Фернандес, Вадильо, Сольдадо (Рамос, 71).
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Леванте –
Фернандес, Мирамон (Коке, 71), Кабако, Постиго, Тоньо, Рочина (Леон, 88), Радоя, Кампанья, Барди, Моралес (Вукчевич, 78), Рохер Марти.
- Дата проведения
- 14 декабря, 18.00, «Реале Арена»
- Голы:
- 1:0 – 12, пенальти Ойарсабаль, 1:1 – 38 Гризманн, 1:2 – 49 Суарес, 2:2 – 62 Исак.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Льоренте, Порту (Янузай, 59), Эдегор, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 85), Гевара, Исак (Виллиан Жозе, 66).
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба (Семеду, 74), Серджи Роберто, Лангле, Ракитич (Видаль, 79), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.
- Предупреждение:
- Суарес (74).
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.30, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Капа, Дани Гарсия, Сан Хосе, Унаи Лопес (Вильялибре, 64), Кордоба (Ибаи Гомес, 46), Рауль Гарсия, Уильямс.
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Эйбар –
Дмитрович, Корреа, Оливейра, Техеро, Бигас (Бургос, 21), Эскаланте, Леон (Де Бласис, 82), Экспосито, Инуи, Кике Гарсия (Шарлес, 86), Энрик.
- Предупреждения:
- Рауль Гарсия (55), Кике Гарсия (86), Дмитрович (88), Сан Хосе (90), Капа (90), Техеро (90).
- Дата проведения
- 14 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Триппьер, Хименес, Санчес (Эррера, 63), Фелипе, Томас, Сауль, Лемар (Корреа, 54), Коке, Жоау Феликс, Мората.
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Осасуна –
Эррера, Эступиньян, Навас, Давид Гарсия, Ронкалья, Роберто Торрес (Адриан, 73), Рубен Гарсия, Брашанац, Мерида, Чими Авила, Ойер Санхурхо (Ибаньес, 73).
- Дата проведения
- 15 декабря, 14.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 15 декабря, 16.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 15 декабря, 18.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 15 декабря, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа (Риоха, 71), Химо Наварро, Эли, Дуарте, Берк (Сайнс, 77), Ману Гарсия, Пере Понс, Алеиш Видаль (Магальян, 88), Хоселу, Лукас Перес.
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Леганес –
Куэльяр, Бустинса, Авазьем, Омеруо, Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Ривера, 58), Рубен Перес, Меса (Эрасо, 77), Брэйтуэйт, Эн-Несири.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.