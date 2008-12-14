Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Осасуну», «Барселона» и «Сосьедад» сыграли вничью

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В субботу, 14 декабря, «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2). «Атлетико» играет с «Осасуной».

В воскресенье, 15 декабря», «Валенсия» примет «Реал».

Чемпионат Испании

17-й тур

Гранада – Леванте 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
14 декабря, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55 Рочина, 1:1 – 60 Мачис, 1:2 – 89 Барди.
ГранадаРуй Силва, Диас, Дуарте, Мартинес, Нева, Эррера, Гоналон (Этеки, 75), Пуэртас (Мачис, 53), Фернандес, Вадильо, Сольдадо (Рамос, 71).
ЛевантеФернандес, Мирамон (Коке, 71), Кабако, Постиго, Тоньо, Рочина (Леон, 88), Радоя, Кампанья, Барди, Моралес (Вукчевич, 78), Рохер Марти.
Предупреждения:
Постиго (2), Гоналон (11), Нева (52), Барди (59), Фернандес (90), Этеки (90), Кабако (90).

 

Реал Сосьедад – Барселона 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
14 декабря, 18.00, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12, пенальти Ойарсабаль, 1:1 – 38 Гризманн, 1:2 – 49 Суарес, 2:2 – 62 Исак.
Реал СосьедадРемиро, Монреаль, Сальдуа, Льоренте, Порту (Янузай, 59), Эдегор, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 85), Гевара, Исак (Виллиан Жозе, 66).
Барселонатер Стеген, Пике, Альба (Семеду, 74), Серджи Роберто, Лангле, Ракитич (Видаль, 79), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.
Предупреждение:
Суарес (74).

 

Атлетик – Эйбар 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
14 декабря, 20.30, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
АтлетикУнаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Капа, Дани Гарсия, Сан Хосе, Унаи Лопес (Вильялибре, 64), Кордоба (Ибаи Гомес, 46), Рауль Гарсия, Уильямс.
ЭйбарДмитрович, Корреа, Оливейра, Техеро, Бигас (Бургос, 21), Эскаланте, Леон (Де Бласис, 82), Экспосито, Инуи, Кике Гарсия (Шарлес, 86), Энрик.
Предупреждения:
Рауль Гарсия (55), Кике Гарсия (86), Дмитрович (88), Сан Хосе (90), Капа (90), Техеро (90).

 

Атлетико – Осасуна 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
14 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 67 Мората, 2:0 – 75 Сауль.
АтлетикоОблак, Триппьер, Хименес, Санчес (Эррера, 63), Фелипе, Томас, Сауль, Лемар (Корреа, 54), Коке, Жоау Феликс, Мората.
ОсасунаЭррера, Эступиньян, Навас, Давид Гарсия, Ронкалья, Роберто Торрес (Адриан, 73), Рубен Гарсия, Брашанац, Мерида, Чими Авила, Ойер Санхурхо (Ибаньес, 73).
Предупреждения:
Санчес (26), Эррера (53).

 

Хетафе – Вальядолид
Дата проведения
15 декабря, 14.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Мальорка
Дата проведения
15 декабря, 16.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Бетис
Дата проведения
15 декабря, 18.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Вильярреал
Дата проведения
15 декабря, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Реал Мадрид
Дата проведения
15 декабря, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Леганес 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Брэйтуэйт, 1:1 – 81 Хоселу.
АлавесПачеко, Агиррегабириа (Риоха, 71), Химо Наварро, Эли, Дуарте, Берк (Сайнс, 77), Ману Гарсия, Пере Понс, Алеиш Видаль (Магальян, 88), Хоселу, Лукас Перес.
ЛеганесКуэльяр, Бустинса, Авазьем, Омеруо, Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Ривера, 58), Рубен Перес, Меса (Эрасо, 77), Брэйтуэйт, Эн-Несири.
Предупреждения:
Эли (2), Эн-Несири (8), Хоселу (42), Омеруо (61), Сильва (72).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Ла Лиги

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