Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Осасуну», «Барселона» и «Сосьедад» сыграли вничью

В субботу, 14 декабря, на выезде сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2). «Атлетико» играет с «Осасуной».

В воскресенье, 15 декабря», «Валенсия» примет .

Чемпионат Испании

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги