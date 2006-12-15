Тарасова – на вопрос о заявлении команды Тутберидзе: «Идите все к чертовой матери вместе взятые»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме отказалась комментировать обращение тренерской команды в свой адрес.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» – цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».

Команда Тутберидзе обратилась к Тарасовой после ее слов по поводу приостановки карьеры Алины Загитовой: «За три программы показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять.

Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы».

Команде Тутберидзе надоело молчать: обвинили Плющенко в покупке фигуристов, досталось и Тарасовой

Команда Тутберидзе – Плющенко: «Ваши попытки купить готовых спортсменов мешают работе. Вам не удалось заманить Загитову, как бы ни унижали нас в ее глазах»