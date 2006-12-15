«Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Эвертоном» (1:1) и поднялся на 6-е место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в 17-м туре АПЛ.

Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.

«Эвертон» с 18 очками остался на 16-й позиции.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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