«Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Эвертоном» (1:1) и поднялся на 6-е место в АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в 17-м туре АПЛ.

Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.

«Эвертон» с 18 очками остался на 16-й позиции.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Манчестер Юнайтед – Эвертон 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36, автогол Линделеф, 1:1 – 77 Гринвуд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Лингард (Гринвуд, 65), Мактомини, Джеймс (Мата, 86), Фред, Марсьяль, Рэшфорд.
ЭвертонПикфорд, Мина, Коулмэн, Динь (Бейнс, 25), Холгейт, Бернард (Кин, 70; Ньяссе, 89), Ивоби, Ришарлисон, Дэвис, Кин, Кэлверт-Льюин.
Предупреждения:
Дэвис (5), Ришарлисон (57), Линделеф (66).

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