«Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Эвертоном» (1:1) и поднялся на 6-е место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в 17-м туре АПЛ.
Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.
«Эвертон» с 18 очками остался на 16-й позиции.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 декабря, 17.00, «Олд Траффорд»
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Лингард (Гринвуд, 65), Мактомини, Джеймс (Мата, 86), Фред, Марсьяль, Рэшфорд.
-
Эвертон –
Пикфорд, Мина, Коулмэн, Динь (Бейнс, 25), Холгейт, Бернард (Кин, 70; Ньяссе, 89), Ивоби, Ришарлисон, Дэвис, Кин, Кэлверт-Льюин.
- Предупреждения:
- Дэвис (5), Ришарлисон (57), Линделеф (66).