«Ростов» разгромил «Спартак», топ-3 РПЛ без Москвы, двойная победа России в лыжах, Загитова снялась с показательных и другие новости утра

1. Первая часть сезона РПЛ позади – в заключительном матче зимы «Ростов» разгромил «Спартак» и вскочил на третье место. В топ-3, таким образом, московских клубов нет.

Красно-белые, впервые в сезоне проиграв с крупным счетом, идут десятыми. При Тедеско «Спартак» одержал всего 3 победы в 8 матчах. Сам тренер считает, что не все так плохо, а вот Андрей Аршавин уверен, что клубу уже надо думать, как не попасть в стыковые матчи.

«Сочи», поделив очки с «Рубином», остался последним. Поднимать команду весной будет Владимир Федотов. Казанцы с худшей атакой лиги идут в зоне стыков.

Все результаты воскресных матчей – здесь.

Протесты фанатов продолжились – болельщики «Спартака» и «Ростова» ушли еще в первом тайме. Москвичи перед этим вывесили ответ Эдгарду Запашному. Поддержали акцию активные болельщики «Урала», «Крыльев», «Рубина» и «Сочи».

Центр «Э» предупредил фанатов «Зенита», что «вписываться за хулиганов» – неправильно.

2. Вторая команда России взяла золото в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам, у первой команды – серебро. Впервые почти за 13 лет российские лыжники выиграли две эстафеты подряд на Кубке мира.

Загитова из-за травмы снялась с показательных выступлений в Финале Гран-при из-за повреждения. Своим поклонникам Алина сказала, что их любовь для нее дороже золота.

3. МОК предложил России предоставить исходную базу данных Московской лаборатории, чтобы защитить невиновных спортсменов. Сегодня, напомним, WADA рассмотрит вопрос о возможном отстранении России. Алишер Усманов попросил не линчевать чистых спортсменов. Следим за развитием событий.

4. Массимо Каррера возглавил АЕК. Бывший тренер «Спартака» надеятся, что в Греции его полюбят так же сильно. В Москве итальянца вспоминали даже после игры с «Ростовом».

5. «Лестер» закрепился на 2-м месте в АПЛ – «Ман Сити» позади уже на 6 очков. Варди опять забил и лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в пять голов.

6. «Авангард» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ, Боб Хартли в ближайшее время подпишет контракт с зарплатой 50 млн рублей в год.

Минское «Динамо» потерпело 9-е поражение в 10 последних матчах, остальные результаты – здесь.

7. НХЛ. Два очка Панарина и 38 сэйвов Георгиева принесли «Рейнджерс» победу над «Вегасом». Другие результаты – здесь.

8. НБА. «Филадельфия» обыграла «Торонто», «Бруклин» взял верх над «Денвером». Остальные результаты – здесь.

9. Норвегия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, россиянки – пятые.

10. 38-летний Хоакин побил рекорд Ди Стефано, став самым возрастным автором хет-трика в Ла Лиге.

11. Искали жилье в США? Закройте Авито, Павел Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 млн долларов.

Цитаты дня

«Неправильная позиция. Если нарушали законы, должны нести наказание». Павел Колобков не поддержал фанатские протесты.

«Мы в отсталом обществе. Подобное случилось и на Украине с друзьями». Фред возмущен непрекращающимися расистскими скандалами.

«Встретимся в следующем году! Если я буду еще в «Спартаке». Интересно, Тедеско слышал о спартаковском цикле?