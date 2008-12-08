Доменико Тедеско: «Результат на табло, но я не думаю, что мы играли настолько плохо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» в 19-м туре РПЛ (1:4).

– «Ростов» – очень сильная команда, повторюсь, с очень хорошей и эффективной группой атаки. Сегодня они пять раз ударили по воротам, забили четыре гола. У нас было порядка 10 ударов, но забили один.

– Насколько повлияло то, что сегодня сыграла не основная защитная линия команды?

– Я не думаю, что стоит выделять кого-то отдельно. Если вы заметили, у нас сегодня играла достаточно молодая команда, шести-семи футболистам в районе 21 года. Возможно, это цена, которую мы платим за это, но мы хотим развивать этих ребят, чтобы они росли и прогрессировали.

– Возможно, стоило выпустить молодого Гапонова, чтобы Крал стал действовать выше в полузащите? Не было какого-то пожарного варианта, чтобы резко поменять игру?

– Повторюсь, дело здесь не в отдельных игроках, результат на табло, но я не считаю, что мы играли настолько плохо, чтобы это соответствовало результату.

– Оцените период, который вы провели в «Спартаке».

– Мы сделали кое-что за эти восемь недель, но впереди у нас основная часть работы, сборы, много планов, и я надеюсь, что результатом этой работы будет успешное выступление в весенней части сезона, – сказал Тедеско в эфире канала «Матч Премьер».