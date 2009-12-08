МОК предложил российским властям предоставить исходную базу данных Московской лаборатории, чтобы защитить невиновных спортсменов

Международный олимпийский комитет ( ) опубликовал декларацию по итогам саммита, который прошел 6-7 декабря в Лозанне.

В пункте, посвященном борьбе с допингом, МОК предложил российским властям передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подлинную базу данных Московской лаборатории.

«После выступления президента WADA Крэйга Риди саммит обсудил предстоящее заседание Исполкома WADA. На этой части саммита глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков не присутствовал.

Участники дискуссии решительно осудили лиц, ответственных за манипуляции с базой данных Московской лаборатории перед ее передачей WADA в январе 2019 года. И пришли к выводу, что это было атакой на спорт, и такие действия должны привести к жестким санкциям в отношении виновных.

Российским властям было предложено предоставить исходные данные, на которых основано это дело. Предоставление полных исходных данных обеспечит соблюдение справедливости, когда виновные будут должным образом наказаны, а новое невиновное поколение чистых российских спортсменов полностью ограждено от подозрений», – говорится в пресс-релизе МОК.

Кто решит судьбу нашего спорта 9 декабря? Как устроено голосование? И есть ли поддержка у России?

Онлайн: Россию могут отстранить за допинг и манипуляции с базой лаборатории. Решение ВАДА – 9 декабря