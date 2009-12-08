Колобков о бойкотах фанатов: «Неправильная позиция. Если нарушали законы, должны нести наказание»

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением об уходах фанатов клубов РПЛ с трибун во время матчей чемпионата России.

«Я считаю, что это неправильная позиция – делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты.

Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами.

Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства», – отметил Колобков.

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