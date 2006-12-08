Центр «Э» рассылает фанатам «Зенита» письма: «Считаете, вписываться за хулиганов – правильно? Чур, потом без обид»

Сотрудники Центра «Э» в Петербурге отправляют болельщикам сообщения, объясняющие задержания фанатов «Спартака», сообщает «Фонтанка».

Рассылка началась 7 декабря. Среди получателей как футбольные хулиганы, так и более миролюбивые ультрас.

«Фонтанке» в петербургском Центре «Э» подтвердили, что сообщения в мессенджеры фанатов уходят с их смартфонов, однако отрицают авторство текста и говорят, что обнаружили его в интернете.

«Мы хотим донести, что группа людей использует в своих интересах большое количество ничего не подозревающих парней. Авторство не наше, это не ультиматум», – сказали в Центре «Э».

В тексте, в частности, говорится: «Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, – они ведь библиотеку за город искать ехали, да?

Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!»

В письме добавляется, что вместе с девяностыми и нулевыми годами «закончился тот «околофутбол», к которому привыкли наиболее оторванные персонажи».

«Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, – это правильно? Если да – вперед, но потом – чур, без обид», – также говорится в сообщении.

В начале декабря в Петербурге массово задерживали фанатов , приехавших на матч с «Зенитом». Задержанные преимущественно получили штрафы. Суммарно за день до матча были задержаны почти 90 человек, в том числе пятеро болельщиков «Зенита».

В ответ на массовые задержания фанатов «Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», предложила всем фанатам страны уходить со стадионов в играх этого тура. Болельщики «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Краснодара» и некоторых других клубов поддержали акцию.

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